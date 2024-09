Communiqué de presse ABIVAX







Abivax fait le point sur la stratégie du programme de traitement combiné dans la rectocolite hémorragique (RCH) et annonce les données précliniques précoces de combinaison d’obefazimod et d’étrasimod dans un modèle murin de maladie inflammatoire de l'intestin (MICI).







• Abivax mène activement des études précliniques évaluant de multiples traitements oraux et injectables et publiera des données supplémentaires au T4 2024.





• L’évaluation préclinique d’obefazimod associé à étrasimod a amélioré la protection du poids corporel et l’indice d’activité de la maladie avec une réduction synergique et statistiquement importante de plusieurs cytokines (TNF, IL-17, IL-6, IFN) dans le sang par comparaison avec chaque traitement en monothérapie.