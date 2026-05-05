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Abivax émet €68,5 mlns d'ADS pour racheter des certificats de royalties
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 08:18

Abivax ABVX.PA a annoncé mardi le rachat des certificats de royalties émis par le laboratoire français en 2022, ainsi que les modalités définitives de l'émission de 45 millions de dollars (38,5 millions d'euros) d'American Depositary Shares (ADS), le paiement devant se faire partiellement en actions.

Le règlement-livraison de l’offre devrait intervenir aux alentours du 7 mai 2026, précise Abivax dans un communiqué, ajoutant que la charge liée aux royalties sera "significativement réduite, renforçant la flexibilité financière pour soutenir les futurs efforts de commercialisation".

Le groupe de biotechnologies a également confirmé que son horizon de financement reste maintenu jusqu’au quatrième trimestre 2027.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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