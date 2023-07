Communiqué de presse ABIVAX



Dr June Lee et Troy Ignelzi sont nommés membres du Conseil d'administration d'Abivax.



Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd’hui la nomination du Dr June Lee, M.D., et de Troy Ignelzi en tant que nouveaux membres indépendants du Conseil d’administration d’Abivax. June Lee et Troy Ignelzi remplacent Joy Amundson et Jean-Jacques Bertrand qui se retirent de leur fonction en tant que membre du Conseil d’administration.