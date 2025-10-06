Abivax : des données positives pour l'Obefazimod

(AOF) - Abivax a dévoilé des résultats positifs issus des essais d’induction ABTECT de phase 3, à huit semaines, évaluant l’Obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère. Le produit d’Abivax, dosé à 50 mg, a démontré des améliorations cliniquement significatives sur l’ensemble des critères d’évaluation, indépendamment d’une réponse inadéquate antérieure aux thérapies avancées. En outre, le traitement a été bien toléré, aucun nouveau signal de tolérance n’ayant été identifié pour les doses de 25 mg et 50 mg.
