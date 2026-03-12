Abivax dément les rumeurs de rachat d'AstraZeneca rapportées par les médias français

(Ajout d'une réaction de l'action et d'un arrière-plan) par Sabrina Valle

La société de biotechnologie Abivax ABVX.PA a rejeté jeudi une information du média français La Lettre selon laquelle elle aurait accordé à AstraZeneca AZN.L un accès exclusif à des informations confidentielles jusqu'au 23 mars pour permettre au fabricant de médicaments britannique de formaliser une offre de rachat.

"Nous démentons ces informations, il s'agit de rumeurs infondées", a déclaré un porte-parole.

Les actions d'Abivax étaient en hausse de 17 % plus tôt dans la journée de jeudi après l'annonce initiale, mais ont réduit leurs gains au cours de la journée, la baisse s'accélérant après le démenti du porte-parole. Les actions étaient en hausse de 2,8 % pour la dernière fois.

La biotech française a déjà démenti des histoires de rachat par les médias français. En janvier, le directeur général d'Abivax, Marc de Garidel, a rejeté un autre rapport de La Lettre selon lequel sa société était une cible d'acquisition d'Eli Lilly LLY.N .

Les investisseurs qui cherchent à tirer profit des fluctuations du cours de l'action d'Abivax ( ) ont encouragé les pourparlers d'acquisition au cours des derniers mois.

La société française en phase clinique se concentre sur les traitements des maladies inflammatoires chroniques.

Abivax devrait présenter fin juin des données initiales de maintien de la phase 3 pour l'obefazimod dans la colite ulcéreuse. En cas de succès, cela réduirait considérablement le risque d'investissement dans la société et en ferait une cible d'acquisition plus sûre, mais probablement plus coûteuse.