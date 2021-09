Communiqué de presse ABIVAX



Abivax communique des données cliniques supplémentaires et fait le point sur la stratégie de développement d'ABX464 dans la rectocolite hémorragique.



Les excellentes données d'efficacité et de tolérance d'ABX464 administré par voie orale une fois par jour dans l'essai clinique de phase 2b chez les patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH), précédemment rapportées à 8 semaines, sont améliorées à 16 semaines.



Ces données supplémentaires (incl. le taux d'expression du miR-124, l'histopathologie, la qualité de vie, etc.) renforcent le potentiel d'ABX464 à devenir une option thérapeutique bien tolérée et efficace à court et long terme dans la RCH.