 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 019,48
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abivax bondit de 19 % sur fond de spéculations du marché concernant l'intérêt d'Eli Lilly pour un rachat
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 10:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions de la société française de biotechnologie Abivax ABVX.PA ont grimpé jusqu'à 19 %, deux traders citant les spéculations du marché sur l'intérêt potentiel d'Eli Lilly LLY.N pour un rachat. ** Abivax et Eli Lilly n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires ** Si les gains se maintiennent, Abivax ajoutera 1,5 milliard d'euros à sa capitalisation boursière de 7,8 milliards d'euros (9,1 milliards de dollars)

(1 $ = 0,8592 euros)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ABIVAX
122,0000 EUR Euronext Paris +16,19%
ELI LILLY & CO
981,895 USD NYSE -1,59%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank