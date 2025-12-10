Abivax bondit de 19 % sur fond de spéculations du marché concernant l'intérêt d'Eli Lilly pour un rachat

10 décembre - ** Les actions de la société française de biotechnologie Abivax ABVX.PA ont grimpé jusqu'à 19 %, deux traders citant les spéculations du marché sur l'intérêt potentiel d'Eli Lilly LLY.N pour un rachat. ** Abivax et Eli Lilly n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires ** Si les gains se maintiennent, Abivax ajoutera 1,5 milliard d'euros à sa capitalisation boursière de 7,8 milliards d'euros (9,1 milliards de dollars)

(1 $ = 0,8592 euros)