Communiqué de presse ABIVAX
Abivax assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 11 mai 2026
Mise à disposition des documents préparatoires
Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique axée sur le développement de produits thérapeutiques exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, informe ses actionnaires que son assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire (l’ « Assemblée Générale ») se tiendront le 11 mai 2026 à 15 heures (heure de Paris) dans les locaux de l’hôtel Paris Marriott Opera Ambassador, situés 16, boulevard Haussmann à Paris (75009).
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