Abivax annonce un changement au sein de sa gouvernance.

Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, annonce aujourd’hui une transition au sein de la présidence de son Conseil de d’Administration.



Le Dr Philippe Pouletty, fondateur d’Abivax et Président du Conseil d’Administration depuis sa création en 2013, a informé le Conseil d’Administration de sa volonté de consacrer dorénavant son activité à d’autres projets, incluant des sociétés cotées, et de ne plus vouloir assurer désormais ses responsabilités de Président. En conséquence, le Dr Philippe Pouletty a informé le Conseil d’Administration de sa décision de démissionner de son poste de Président, à effet immédiat. Toutefois, après de nombreuses années pendant lesquelles il a dirigé le Conseil d’Administration avec succès, le Dr Pouletty continuera à accompagner le développement de la Société en tant que membre du Conseil d’Administration.