Abivax annonce tenue d’une assemblée générale des actionnaires

* Abivax convoque assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 11 mai 2026 à Paris. * Réunion appelée à examiner ordre du jour et projets de résolutions publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Abivax SA published the original content used to generate this news brief via GlobeNewswire (Ref. ID: 202604201605PRIMZONEFULLFEED1001176862) on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer