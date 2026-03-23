Communiqué de presse ABIVAX



Abivax annonce ses résultats financiers pour l’exercice 2025 et fait le point sur l’avancement de ses activités.



• La réunion du comité indépendant de surveillance et de suivi des données d’essais cliniques (DSMB) de l’étude ABTECT de phase 3, qui s’est tenue le 18 mars 2026 n’a identifié aucun nouveau signal de sécurité ; l’analyse a porté sur 100 % des patients randomisés, dont près de 90 % ont terminé l’essai de maintenance en double aveugle de 44 semaines



• Les résultats de l’essai pivot de maintenance de phase 3 ABTECT de la société, évaluant l’obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérément à sévèrement active, sont attendus pour la fin du deuxième trimestre 2026



• Abivax a nommé Michael Nesrallah, MBA, au poste de directeur commercial (Chief Commercial Officer), apportant une expertise approfondie dans les MICI afin de soutenir la prochaine phase de croissance de la Société ; d’autres recrutements stratégiques de cadres dirigeants ont été effectués au sein des départements Affaires réglementaires et Recherche pour soutenir la poursuite du développement des programmes



• Trésorerie, équivalent de trésorerie et investissements à court terme de 530,4 M€ au 31 décembre 2025 permettant de financer les activités jusqu’au T4 2027



• L’assemblée générale annuelle d’Abivax (« AGA ») se tiendra le 11 mai 2026 et la Société prévoit de publier ses résultats financiers du premier trimestre 2026 le 25 mai 2026