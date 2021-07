Communiqué de presse ABIVAX



Abivax annonce le succès de son augmentation de capital sursouscrite de 60 M€ et de l'émission d'obligations convertibles de 25 M€, pour un financement total de 85 M€.



Une augmentation de capital réservée d'un montant de 60 millions d'euros avec une décote minimale (3%)

Une émission d'obligations convertibles d'un montant de 25 millions d'euros avec un coupon de 6,00% et une prime de conversion de 25%

Le produit de la Transaction servira principalement à financer l'avancement des essais cliniques d'ABX464 dans les maladies inflammatoires chroniques et à étendre sa trésorerie jusqu'au deuxième trimestre 2022