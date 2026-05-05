Communiqué de presse ABIVAX



Abivax annonce le rachat des Certificats de Royalties et les modalités définitives de l’émission de 45M$ (38,5M€) d'American Depositary Shares



• Horizon de financement maintenu jusqu'au T4 2027, permettant de poursuivre le financement des programmes cliniques et des activités de planification précommerciale

• Charge liée aux royalties significativement réduite, renforçant la flexibilité financière pour soutenir les futurs efforts de commercialisation



Abivax SA, une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies exploitant les mécanismes naturels de régulation de l'organisme pour moduler la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce aujourd'hui (i) la conclusion d'un contrat d'acquisition (le « Contrat d' Acquisition ») portant sur les certificats de royalties émis par la Société en septembre 2022 (les « Certificats de Royalties »), devant être partiellement payés en actions, et (ii) en conséquence, la fixation des modalités définitives d'une augmentation de capital de 45 millions de dollars portant sur 403.347 actions

ordinaires (les « Actions Ordinaires ») représentées par des American Depositary Shares (« ADS »)