Communiqué de presse ABIVAX



Abivax annonce la tenue d'une Assemblée ordinaire et extraordinaire ad hoc le 9 novembre 2022.



Abivax SA, société de biotechnologie au stade clinique de phase 3 développant des nouveaux médicaments modulant le système immunitaire afin de traiter les maladies inflammatoires, les maladies virales et le cancer, annonce aujourd’hui qu’une Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire ad hoc (l’ « Assemblée Générale ») se tiendra le 9 novembre 2022 à 10 heures dans les locaux du cabinet Dechert (Paris) LLP, situés au 32 rue de Monceau à Paris (75008).