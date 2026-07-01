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Abivax annonce la reprise du cours de ses actions ordinaires
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 14:58

Abivax SA ABVX.PA :

* REPRISE DES NÉGOCIATIONS DE SES ACTIONS ORDINAIRES SUR EURONEXT PARIS

Texte original nGNX5J1n0V Pour plus de détails, cliquez sur ABVX.PA

(Rédaction de Gdansk)

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