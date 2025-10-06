 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 919,90
-2,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abivax annonce la présentation des derniers résultats des essais d'induction ABTECT de 8 semaines dans la population de patients avec et sans réponse inadéquate antérieure aux thérapies avancées
information fournie par Boursorama CP 06/10/2025 à 10:00

PARIS, France – Le 06 octobre 2025 – 10h00, CET – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX/Nasdaq : ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique qui développe des traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes de régulation naturels de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce ce jour des données cliniques supplémentaires pour obefazimod dans une seconde présentation « late-breaking » lors de la Semaine UEG (United European Gastroenterology), à Berlin, Allemagne. Ces données, issues des essais d'induction ABTECT de phase 3 de 8 semaines évaluant obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère, mettent en évidence de nouveaux critères d'efficacité à la semaine 8 chez les patients avec et sans réponse inadéquate antérieure aux thérapies avancées (AT-IR).

Valeurs associées

ABIVAX
75,0000 EUR Euronext Paris +3,88%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank