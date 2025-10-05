 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 081,54
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abivax annonce la présentation des derniers résultats de l'essai ABTECT de 8 semaines avec des données de tolérance actualisées
information fournie par Boursorama CP 05/10/2025 à 17:00

PARIS, France – Le 05 octobre 2025 – 17h00, CET – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX/Nasdaq : ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique qui développe des traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes de régulation naturels de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce ce jour présenter les résultats du premier des deux « late breaking » abstracts lors de la Semaine UEG (United European Gastroenterology), à Berlin, Allemagne. La présentation comprend les résultats des essais d'induction ABTECT de phase 3 de 8 semaines menés par Abivax, évaluant Obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère, ainsi que des données complémentaires de tolérance à la semaine 8, en plus des résultats déjà communiqués.

Valeurs associées

ABIVAX
72,200 EUR Euronext Paris +3,14%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank