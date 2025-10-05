Abivax annonce la présentation des derniers résultats de l'essai ABTECT de 8 semaines avec des données de tolérance actualisées

PARIS, France – Le 05 octobre 2025 – 17h00, CET – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX/Nasdaq : ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique qui développe des traitements thérapeutiques qui exploitent les mécanismes de régulation naturels de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, annonce ce jour présenter les résultats du premier des deux « late breaking » abstracts lors de la Semaine UEG (United European Gastroenterology), à Berlin, Allemagne. La présentation comprend les résultats des essais d'induction ABTECT de phase 3 de 8 semaines menés par Abivax, évaluant Obefazimod dans le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère, ainsi que des données complémentaires de tolérance à la semaine 8, en plus des résultats déjà communiqués.