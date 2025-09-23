Abivax annonce la présentation des dernières données sur obefazimod issues des essais d'induction ABTECT de phase 3 à l'occasion du congrès 2025 de l’Union européenne de gastroentérologie (United European Gastroenterology)

PARIS, France – Le 23 septembre 2025 – 22h05, CET – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX/Nasdaq : ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique qui développe des traitements thérapeutiques innovants pour traiter les maladies inflammatoires chroniques, annonce ce jour la présentation des dernières données sur son candidat médicament phare, obefazimod, dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active, à l'occasion du congrès UEG (United European Gastroenterology), qui se tiendra du 4 au 7 octobre 2025 à Berlin, en Allemagne.

« Le fait que l'UEG nous autorise à présenter ces dernières données lors de son congrès souligne le potentiel prometteur d'obefazimod en tant que nouvelle option thérapeutique pour les patients atteints de rectocolite hémorragique », se félicite Fabio Cataldi, MD, Directeur médical chez Abivax. « Nous sommes impatients de présenter les résultats détaillés de nos essais d'induction ABTECT de phase 3, qui démontrent, selon nous, l'efficacité d'obefazimod dans une population diversifiée de patients, y compris chez ceux n’ayant pas répondu de manière satisfaisante à d'autres traitements thérapeutiques avancés. »