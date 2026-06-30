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Abivax annonce des données positives dans la RCH réfractaire
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 07:29

La société de biotechnologie a publié des résultats positifs de la partie 2 d'un essai de maintenance, le volet complémentaire de son programme de maintenance de phase 3 dans la rectocolite hémorragique.

L'Obéfazimod, le produit d'Abivax, a apporté un bénéfice clinique significatif dans une population hautement réfractaire de patients atteints de rectocolite hémorragique, avec 37,2% des patients non répondeurs au traitement d'induction ayant atteint une rémission clinique et 34,5% une rémission endoscopique à la semaine 44 après la poursuite du traitement à une dose de 50 mg.

En parallèle, l'augmentation de la dose d'Obéfazimod à 50 mg a permis d'établir une rémission clinique chez 45,5% des patients ayant rechuté au cours de la partie 1 de l'essai de maintenance, soutenant l'intérêt d'une stratégie adaptée d'augmentation de dose visant à rétablir et maintenir le contrôle de la maladie au fil du temps.

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