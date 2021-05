Communiqué de presse ABIVAX



Abivax annonce d'excellents résultats d'efficacité et de tolérance d'ABX464 de l'essai clinique de phase 2b pour le traitement de la rectocolite hémorragique et prévoit d'initier la phase 3.



Le critère principal d'évaluation (réduction statistiquement significative du Score de Mayo Modifié) a été atteint à 8 semaines avec une administration orale quotidienne d'ABX464 (25 mg, 50 mg, 100 mg) chez les 254 patients randomisés dans cette étude en double aveugle et contrôlée par placebo (p