Communiqué de presse ABIVAX



Abivax annonce d'excellents résultats d'efficacité et de tolérance après un an de traitement dans l'étude de maintenance de phase 2b d'ABX464 dans la rectocolite hémorragique.



L’analyse intermédiaire montre un taux de rémission clinique « best-in-class » de 55,3% (analyse globale) pour 217 patients atteints de rectocolite hémorragique (RCH), après administration orale quotidienne de 50 mg d’ABX464 durant 48 semaines



De plus, à l’issue de la première année de traitement de maintenance, un taux de rémission clinique de 65,3% (analyse globale) est atteint dans le sous-groupe de 121 patients qui bénéficiaient a minima

d’une réponse clinique après l’étude d’induction de 8 semaines



L’amélioration endoscopique et la rémission endoscopique à la semaine 48 atteignent respectivement 61,8% et 33,6% (analyses globales)



Le bon profil de sécurité et de tolérance observé renforce le potentiel d’ABX464 à être prescrit en tant que traitement chronique



Les préparations finales du programme clinique international de phase 3 avec ABX464 dans la RCH sont en cours, l’inclusion des premiers patients est prévue pour le troisième trimestre 2022