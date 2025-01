Abivax a recruté 1000 patients pour tester son produit contre la rectocolite hémorragique

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Sans nécessité de financement supplémentaire, la position de trésorerie permet de couvrir nos activités au-delà des premiers résultats attendus de l'étude d'induction Abtect et jusqu'au 4e trimestre 2025", ajoute Didier Blondel, directeur financier.

(AOF) - Abivax annonce avoir franchi une étape importante dans l’essai clinique de phase 3 Abtect évaluant son produit obefazimod pour le traitement de la RCH (rectocolite hémorragique) modérément à sévèrement active. La société de biotechnologie au stade clinique spécialiste des maladies inflammatoires chronique précise qu’il s’agit du recrutement de plus de 1 000 patients, soit 82 % de son objectif de recrutement. Cet essai "se positionne parmi les essais de phase 3 sur la RCH affichant l'un des rythmes de recrutement les plus rapides à ce jour", selon le DG Marc de Garidel.

