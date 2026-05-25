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Abivax
information fournie par AOF 25/05/2026 à 08:17

(Zonebourse.com) - Abivax affiche une trésorerie, ainsi que des équivalents de trésorerie et placements à court terme de 491,6 MEUR au 31 mars 2026, lui offrant une visibilité financière jusqu'au 4e trimestre 2027 sur la base des hypothèses opérationnelles actuelles.

Au titre du 1er trimestre 2026, la société a essuyé une perte nette de 48,5 MEUR et une perte opérationnelle de 56,2 MEUR, sous l'effet principalement de frais de recherche et développement en augmentation à 49,5 MEUR (contre 39,3 MEUR un an auparavant).

Cette hausse des dépenses de R&D s'explique principalement par une augmentation de 8 MEUR liée aux nouvelles indications (y compris en traitement combiné) de l'obéfazimod, un médicament expérimental qui a représenté 94,5% des dépenses de R&D au 1er trimestre 2026.

Des données à 3 ans publiées dans la rectocolite hémorragique

Par ailleurs, Abivax indique que l'analyse intermédiaire en intention de traiter de l'étude 108, un essai d'extension ouvert de phase 2a/2b évaluant l'obéfazimod après réduction de dose dans la rectocolite hémorragique (RCH) active modérée à sévère, confirme une rémission clinique durable et marquée chez les patients.

Après deux à quatre ans de traitement en ouvert à 50 mg, la dose a été réduite à 25 mg chez 130 patients, et à la semaine 144, 68% d'entre eux (88/130) étaient en rémission clinique et 80% (104/130) avaient terminé les 144 semaines de traitement, selon la société de biotechnologie.

Abivax ajoute que les patients de l'étude 108 ont reçu un traitement par obéfazimod pendant une durée allant jusqu'à sept ans, sans nouveau signal de sécurité observé, et que les résultats de l'essai de maintenance de phase 3 ABTECT sont attendus pour la fin du 2e trimestre 2026.

"La durabilité de la rémission clinique observée depuis près de sept ans, associée au profil de tolérance favorable observé à ce jour, confirme le potentiel de l'obéfazimod en tant qu'avancée thérapeutique majeure pour les personnes atteintes de rectocolite hémorragique", selon Fabio Cataldi, directeur médical.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/05/2026 à 08:17:00.

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