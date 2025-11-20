 Aller au contenu principal
Abionyx Pharma signe un partenariat stratégique exclusif avec SEBIA dans le sepsis
information fournie par AOF 20/11/2025 à 18:19

(AOF) - Abionyx Pharma et SEBIA, un acteur mondial du diagnostic biologique spécialisé, ont annoncé un partenariat stratégique exclusif mondial dans le sepsis. L’objectif est de valider de nouveaux tests de diagnostic infectieux et métaboliques qui permettent d’identifier plus tôt et plus précisément la gravité du sepsis, afin de traiter plus rapidement et de suivre de manière dynamique l’efficacité du traitement incluant notamment l’apoA-I recombinante d’Abionyx Pharma.

Dans le cadre de cet accord, SEBIA s'appuiera sur son expertise unique en chimie analytique préparative d'échantillons sanguins, en développement et validation de méthodes séparatives des protéines, lipoprotéines et glycoprotéines. Abionyx Pharma, de son côté, apportera son savoir-faire en biologie lipidique, son portefeuille clinique et sa compréhension fine du sepsis acquise au travers de son biomédicament recombinant en phase 2b/3.

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
4,1350 EUR Euronext Paris -2,01%


