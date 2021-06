ABIONYX Pharma présente sa raison d'être et l'inscrit dans ses statuts : « Développer des thérapies innovantes dans des indications sans traitement efficace ou existant, même les plus rares, pour le bénéfice des patients. »

o La remobilisation de l'ensemble des collaborateurs, fournisseurs et actionnaires autour de l'objectif commun du développement de thérapies innovantes

o L'incarnation d'une responsabilité fondamentale envers les patients, dans l'attente de solutions dans les maladies les plus rares



Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 16 juin 2021, 18h00 CEST - ABIONYX Pharma, (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce que sa raison d'être a été approuvée à l'unanimité par l'ensemble des actionnaires représentés lors de la dernière assemblée générale du 11 juin 2021, et sera désormais inscrite dans les statuts de la société.