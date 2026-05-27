Abionyx Pharma lance une augmentation de capital

La société biopharmaceutique française a annoncé un plan de financement majeur combinant augmentation de capital et obligations. L'objectif est de sécuriser son horizon de trésorerie jusqu'en 2028 et financer ses essais cliniques stratégiques.

Le spécialiste des biotechnologie développant des thérapies innovantes dans le sepsis et les soins intensifs a officialisé le lancement d'une opération financière d'envergure qui pourrait lui apporter jusqu'à 32,7 millions d'euros de capitaux frais.

L'opération, validée par le conseil d'administration, s'articule autour de deux leviers principaux : une augmentation de capital de 18,7 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour les actionnaires actuels, sécurisée à 100 % et un financement obligataire pouvant atteindre 14 millions d'euros auprès du fonds d'investissement danois Fenja Capital, spécialisé dans la santé et les innovations technologiques. Ce volet comprend l'émission d'obligations simples non convertibles (une première tranche de 10 millions d'euros et une seconde de 4 millions d'euros) adossées à des bons de souscription d'actions (BSA). À noter que Fenja Capital intervient également comme garant de l'augmentation de capital.

Au total, la société s'assure un financement immédiat de 28,7 millions d'euros, extensible à 32,7 millions d'euros en cas de tirage de la seconde tranche obligataire. Après déduction des frais, le produit net est estimé à 25,2 millions d'euros.

Le sepsis et l'AMM européenne en ligne de mire

Ces fonds vont permettre à la biotech de financer sa feuille de route clinique et réglementaire particulièrement dense pour les prochaines années : 10 millions d'euros seront alloués au lancement, dès 2026, d'un essai clinique de phase 2b dans le sepsis (y compris la fabrication des lots). Les résultats principaux de cette étude sont attendus pour la fin du premier semestre 2028. Près de 9 millions d'euros serviront à faire progresser l'indication LCAT (déficit en lécithine-cholestérol acyltransférase). Abionyx ambitionne de déposer son dossier de demande d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) début 2028, pour une obtention espérée la même année, avant de cibler la FDA américaine en 2029. Et le solde sera dirigé vers les besoins généraux, le fonds de roulement et le remboursement potentiel de la dette obligataire nouvellement contractée.

Horizon de trésorerie repoussé à fin 2028

Pour les investisseurs, cette annonce apporte une visibilité financière cruciale. Alors que la trésorerie actuelle d'Abionyx (qui intègre le soutien du plan France 2030) ne lui offrait une visibilité que jusqu'à fin juin 2027, la réussite de cette opération globale permet de prolonger l'horizon de trésorerie de l'entreprise jusqu'au troisième trimestre 2028.