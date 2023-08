ABIONYX Pharma fait le point sur son activité et sa position de trésorerie du 1er semestre 2023

Trésorerie de 1,9 M€ (hors CIR) au 30 juin 2023





Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 17 août 2023, 17h45 – ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, publie aujourd’hui sa position de trésorerie du 1er semestre clos au 30 juin 2023 et les faits marquants de la période.



La société a enregistré un chiffre d’affaires semestriel consolidé de 2,1 M€, après élimination des opérations intra-groupe. IRIS Pharma a enregistré un chiffre d’affaires semestriel de 2,4 M€.



Au 30 juin 2023, la trésorerie d’ABIONYX Pharma s’établit à 1,9 M€ avant encaissement des CIR des sociétés ABIONYX Pharma et IRIS Pharma.



Depuis le début de l’année, la société a réalisé avec succès deux premiers lots pour la bioproduction industrielle en BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) de CER-001 selon une méthode innovante et robuste. ABIONYX confirme ainsi sa capacité à produire des lots en utilisant la nouvelle chaîne de production liée à une approche innovante et efficace basée sur la protéine ApoA-I recombinante.