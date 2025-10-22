Abionyx Pharma évoque "une validation historique" pour son apolipoprotéine apoA-I

(AOF) - Abionyx Pharma a relayé la publication d’une étude scientifique dans les Scientific Reports de la revue Nature. La société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-I recombinante au monde a même évoqué une "validation historique". La publication fournit, pour la première fois, la preuve génétique d’un lien causal entre des taux plasmatiques élevés d’apoA-I et une incidence plus faible de la septicémie, ainsi qu’une mortalité plus faible chez les patients qui développent une septicémie.

En outre, l'étude apporte également une validation génétique du mécanisme de l'effet bénéfique de l'apoA-I sur la septicémie, à savoir la séquestration de la toxine lipidique bactérienne LPS, responsable des manifestations à cette affection, l'une des plus mortelles en médecine.

Pour Rob Scott, directeur de la R&D et directeur médical d'Abionyx Pharma : "cette publication change la donne. Depuis des décennies, le domaine de la septicémie recherche une cible causale. L'effet mécanistique de l'apoA-I et du HDL a été bien documenté au cours des 40 dernières années, mais aujourd'hui, cette nouvelle validation génétique prouve que l'apoA-I est un facteur déterminant dans le développement de la septicémie chez les patients et dans leur survie".

