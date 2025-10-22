 Aller au contenu principal
CAC 40
8 205,89
-0,64%
Abionyx Pharma évoque "une validation historique" pour son apolipoprotéine apoA-I
information fournie par AOF 22/10/2025 à 09:53

(AOF) - Abionyx Pharma a relayé la publication d’une étude scientifique dans les Scientific Reports de la revue Nature. La société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes basées sur la seule apolipoprotéine apoA-I recombinante au monde a même évoqué une "validation historique". La publication fournit, pour la première fois, la preuve génétique d’un lien causal entre des taux plasmatiques élevés d’apoA-I et une incidence plus faible de la septicémie, ainsi qu’une mortalité plus faible chez les patients qui développent une septicémie.

En outre, l'étude apporte également une validation génétique du mécanisme de l'effet bénéfique de l'apoA-I sur la septicémie, à savoir la séquestration de la toxine lipidique bactérienne LPS, responsable des manifestations à cette affection, l'une des plus mortelles en médecine.

Pour Rob Scott, directeur de la R&D et directeur médical d'Abionyx Pharma : "cette publication change la donne. Depuis des décennies, le domaine de la septicémie recherche une cible causale. L'effet mécanistique de l'apoA-I et du HDL a été bien documenté au cours des 40 dernières années, mais aujourd'hui, cette nouvelle validation génétique prouve que l'apoA-I est un facteur déterminant dans le développement de la septicémie chez les patients et dans leur survie".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
3,5600 EUR Euronext Paris +12,66%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

