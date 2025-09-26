Abionyx Pharma est financée jusqu'au second semestre 2026

(AOF) - Abionyx Pharma a dévoilé des résultats semestriels en légère dégradation. Sur la période, l’activité consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, notamment dans le sepsis ou la maladie rare Déficience LCAT ou de Norum n’a pas encore généré de chiffre d’affaires. Les revenus semestriels consolidés se sont élevés à 2,1 millions d’euros et ne relèvent que de la filiale Iris Pharma. En outre, la perte opérationnelle est passée de 2,12 à 2,33 millions d’euros, et la perte nette s’est légèrement creusée à 2,30 millions d’euros.

La société de biotechnologies a annoncé que sa trésorerie et ses équivalents s'élevaient à 3,4 millions d'euros au 30 juin 2025 et sa visibilité financière s'étend jusqu'au second semestre 2026.

