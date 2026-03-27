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Abionyx Pharma avance dans la production de son biomédicament CER-001
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 08:56

La société biopharmaceutique a annoncé avoir réalisé une avancée décisive combinant bioproduction haute performance de l'apolipoprotéine A-I (apoA-I) et maîtrise exclusive d'une sphingomyéline synthétique ultra-pure, ouvrant la voie à une nouvelle génération de traitements du sepsis.

Dans la perspective d'une production à l'échelle industrielle de son produit, Abionyx Pharma a mis au point un nouveau procédé de fabrication qui permet un triplement du rendement de la production de sphingomyéline, l'un des deux composants majeurs entrant dans la composition de CER-001. En outre, ce composant synthétique se révèle d'une pureté "exceptionnelle" selon le communiqué, et d'une qualité structurale conforme aux standards pharmaceutiques les plus exigeants.

La société précise également que l'ensemble des procédés de synthèse de ce composant repose sur des brevets entièrement propriétaires, lui conférant une barrière technologique et concurrentielle majeure.

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ABIONYX PHARMA
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