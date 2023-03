ABIONYX Pharma annonce sa stratégie dans l’ophtalmologie et de nouveaux résultats précliniques positifs dans le cadre du déploiement de deux plateformes innovantes : apothérapie et biovectorisation

• Résultats précliniques très prometteurs du biovecteur apoA-I dans un modèle d’inflammation aigüe

• Développement de biovecteurs dits « safe corticoids » pour limiter les effets secondaires des corticoïdes dans la DMLA ou l’OMD

• Projet de séparation des activités ophtalmologiques et changement de dénomination d’IRIS Pharma Holding en APOGEYE Pharma



Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, le 31 mars 2023, 18h45 – ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd’hui sa stratégie dans l’ophtalmologie et de nouveaux résultats précliniques positifs dans le cadre de deux nouvelles plateformes technologiques innovantes : apothérapie et biovectorisation.