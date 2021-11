ABIONYX Pharma annonce sa position de trésorerie et fait le point sur l’activité du 3ème trimestre 2021

Toulouse, FRANCE, Lakeland, ETATS-UNIS, 4 novembre 2021, 18h45 – ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, annonce aujourd’hui sa position de trésorerie brute au 30 septembre 2021 et revient sur les faits marquants du 3ème trimestre 2021.



La trésorerie et les équivalents de trésorerie s’établissent à 3,2 M€ au 30 septembre 2021 contre 4,8 M€ au 30 juin 2021. Cette variation s’explique par la production de son bioproduit CER-001 et la poursuite des dépenses de R&D, notamment dans l’ophtalmologie.