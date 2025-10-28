Aberdeen voit sa décollecte ralentir au troisième trimestre 2025

Aberdeen observe un ralentissement de sa décollecte, sans parvenir à l’endiguer. Ainsi, au troisième trimestre, la société de gestion cotée à Londres a vu sortir 500 millions de livres, selon les résultats trimestriels publiés ce 22 octobre. C’est beaucoup moins que les rachats de 3,1 milliards de livres enregistrés sur la période correspondante de 2024. Depuis le début de l’année, la décollecte ressort à 1,4 milliard de livres, soit un niveau inférieur aux 2,3 milliards de livres des neuf premiers mois de l’année 2024.

Les encours sous gestion sont ressortis à 542,4 milliards de livres, en hausse de 6?% par rapport à la fin de l’année 2024, grâce à l’effet marché.

L’activité Investments, qui concentre le gros des encours avec 382,3 milliards de livres, a affiché une décollecte de 1,8 milliard de livres, soit 49?% de moins qu’au troisième trimestre de 2024 (3,5 milliards de livres).

Cette décollecte inclut des retraits de 1,1 milliard de livres sterling (inchangé par rapport à l’année précédente) du segment des « partenaires d’assurance », venant principalement de la liquidation de l’activité historique de Phoenix.

Sortie prévue d’un mandat de 4,5 milliards de livres au T4

Les flux nets dans le segment « institutionnel et retail wealth », hors fonds monétaires, se sont améliorés de 2,9 milliards de livres sterling par rapport à l’année précédente, reflétant des entrées brutes plus élevées dans les obligations et les produits alternatifs. Les sorties sur les stratégies actions ont aussi ralenti, mais restent élevées : 1,6 milliard de livres sterling (contre 2,4 milliards de livres sterling un an plus tôt).

Depuis le début de l’année, la gestion d’actifs voit encore sortir 5,9 milliards de livres, soit plus que les 4,5 milliards de livres enregistrés sur la période correspondante de 2024. Et il n’est pas sûr que la dernier trimestre puisse permettre de redresser la situation, puisque Aberdeen annonce un rachat d’environ 4,5 milliards de livres sterling provenant d’un mandat quantitatif qu’il qualifie de faiblement margé au quatrième trimestre.

Aberdeen rappelle aussi que, en septembre, Phoenix a annoncé son intention d’internaliser environ 20 milliards de livres sterling d’actifs sous gestion pour le compte d’actionnaires, soumise à un préavis de trois ans. « Nous travaillons avec Phoenix pour gérer cette transition de manière collaborative à moyen terme et continuons d’entretenir une relation solide en tant que partenaire stratégique clé dans le domaine de la gestion d’actifs. Comme l’a indiqué Phoenix, nous avons le potentiel d’attirer une part plus importante de leur activité d’assurance à mesure qu’ils consolident leurs partenariats avec des gestionnaires d’actifs » indique le communiqué.

L’activité Wealth d’Aberdeen a connu une dynamique plus positive, notamment la partie interactive investor, qui a enregistré 1,9 milliard de livres de collecte nette au troisième trimestre et 5,9 milliards depuis le début de l’année. Ses encours s’élèvent à 93 milliards de livres. La partie adviser a vu sortir 500 millions de livres (-1,4 milliard depuis le début de l’année).

Pour conclure, Aberdeen indique que son programme de transformation « reste en bonne voie pour atteindre l’objectif d'économies annualisées d’au moins 150 millions de livres sterling d’ici la fin de l’année ». De plus, « nous sommes confiants dans les perspectives de l’entreprise, comme en témoignent les objectifs du groupe pour l’exercice 2026, à savoir un bénéfice d’exploitation ajusté supérieur à 300 millions de livres sterling et une génération de capital net d’environ 300 millions de livres sterling ».

Laurence Marchal