Aberdeen table sur deux hausses de taux à venir de la Banque d'Angleterre

(Zonebourse.com) - Réagissant à l'annonce par la Banque d'Angleterre d'un statu quo sur son taux directeur, Felix Feather, économiste chez Aberdeen, déclare anticiper deux hausses de taux de 25 points de base chacune : une première en novembre, puis une seconde trois mois plus tard.

Pour rappel, le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre a décidé de maintenir son taux directeur à 3,75%, à une majorité de six membres contre trois, qui auraient voulu l'augmenter de 0,25 point de pourcentage, pour le porter à 4%.

Dans l'ensemble, le comité a estimé que les risques pesant sur les perspectives d'inflation au Royaume-Uni étaient "orientés à la hausse, bien que celles-ci puissent encore évoluer de manière significative au fur et à mesure du déroulement des événements au Moyen-Orient".

Le comité a jugé approprié de maintenir son taux directeur à 3,75%, mais il s'est dit prêt à agir si nécessaire afin de "garantir que l'inflation mesurée par l'IPC (indice des prix à la consommation) reste sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de 2% à moyen terme".

"La décision de la Banque d'Angleterre ne nous surprend pas. Le vote, à six voix contre trois, n'a d'ailleurs pas été aussi serré qu'il aurait pu l'être", commente Felix Feather, notant que, depuis la réunion de juillet, aucun membre supplémentaire ne s'est, pour l'instant, rallié au camp des partisans d'un resserrement monétaire.

Aberdeen attend une première hausse de taux en novembre

L'économiste d'Aberdeen pense néanmoins que la Banque d'Angleterre pourrait relever ses taux dès sa prochaine réunion, en novembre, ce rendez-vous constituant, selon lui, "un point de départ naturel pour un cycle de hausse des taux".

"A cette occasion, elle publiera un nouvel ensemble complet de prévisions et tiendra une conférence de presse, ce qui lui offrira un cadre plus propice pour expliquer un changement d'orientation de sa politique monétaire", explique-t-il.

Au total, Felix Feather anticipe deux hausses de taux de 25 points de base chacune, à savoir une première en novembre, puis une seconde trois mois plus tard, ce qui porterait donc le taux directeur de la Banque d'Angleterre à 4,25%.

En outre, mettant en avant la résilience de l'économie britannique face à la hausse des prix de l'énergie et aux anticipations de taux, l'économiste juge "de plus en plus improbable que les taux retombent nettement sous leur niveau actuel de 3,75%, même une fois le choc sur les coûts de l'énergie dissipé".

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