Aberdeen Standard recrute l'ancien directeur produit multi-actifs de Schroders et Investec

(NEWSManagers.com) - Aberdeen Standard vient de recruter Justin Simler pour prendre la direction de sa stratégie produits multi-classes d'actifs. Il était depuis deux ans consultant indépendant.

Auparavant, il a été directeur produits multi-classes d'actifs chez Investec AM (2015-2018), et chez Schroders (2010-2015). Il a également travaillé dans la recherche actions chez Barclays Wealth Management, Merrill Lynch en Thaïlande, et BZW.