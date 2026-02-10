 Aller au contenu principal
Aberdeen renforce ses équipes commerciale et infrastructure en France
information fournie par AOF 10/02/2026 à 15:31

(AOF) - Aberdeen Investments, gérant d’actifs international, annonce la nomination de Margaux Lebrun et Benjamin Kieffer, qui ont rejoint respectivement les équipes Commerciale et Infrastructure en France. La première a rejoint l’entreprise le 16 décembre 2025, tandis que le second a pris ses fonctions le 17 octobre 2025.

Margaux Lebrun intègre l'équipe commerciale France en tant que associate business development – institutional . Elle aura pour mission de contribuer au développement des relations avec les clients institutionnels français en appui de la stratégie de croissance d'Aberdeen sur ce segment clé du marché. Elle a auparavant exercé des fonctions similaires au sein de Fidelity International, où elle a accompagné une clientèle institutionnelle pendant 5 ans.

Benjamin Kieffer rejoint quant à lui l'équipe infrastructure d'Aberdeen en France en tant que analyst – concession infrastructure investments . Il contribuera à l'analyse et au développement des investissements d'Aberdeen, en particulier dans le domaine de la transition énergétique, un secteur stratégique pour le groupe.

Il a auparavant travaillé plus de deux ans au sein des équipes project finance de Neoen et possède également des expériences en banque d'investissement, acquises chez Natixis et CA CIB.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Pages les plus populaires

