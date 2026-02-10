Aberdeen renforce ses équipes commerciale et infrastructure en France

(AOF) - Aberdeen Investments, gérant d’actifs international, annonce la nomination de Margaux Lebrun et Benjamin Kieffer, qui ont rejoint respectivement les équipes Commerciale et Infrastructure en France. La première a rejoint l’entreprise le 16 décembre 2025, tandis que le second a pris ses fonctions le 17 octobre 2025.

Margaux Lebrun intègre l'équipe commerciale France en tant que associate business development – institutional . Elle aura pour mission de contribuer au développement des relations avec les clients institutionnels français en appui de la stratégie de croissance d'Aberdeen sur ce segment clé du marché. Elle a auparavant exercé des fonctions similaires au sein de Fidelity International, où elle a accompagné une clientèle institutionnelle pendant 5 ans.

Benjamin Kieffer rejoint quant à lui l'équipe infrastructure d'Aberdeen en France en tant que analyst – concession infrastructure investments . Il contribuera à l'analyse et au développement des investissements d'Aberdeen, en particulier dans le domaine de la transition énergétique, un secteur stratégique pour le groupe.

Il a auparavant travaillé plus de deux ans au sein des équipes project finance de Neoen et possède également des expériences en banque d'investissement, acquises chez Natixis et CA CIB.