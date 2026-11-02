Aberdeen recrute une responsable des partenariats avec les consultants

Aberdeen Investments a nommé Becky Nichols responsable des partenariats avec les consultants, un poste nouvellement créé pour approfondir les relations avec les cabinets de consultants internationaux et spécialisés dans les actifs alternatifs.

Elle rejoint, avec Eric Bruce, une équipe spécialisée au sein du Client Group d’Aberdeen, sous la responsabilité d’Andrew Paul, directeur des opérations (COO) du Client Group. Aberdeen confirme en parallèle Eric Bruce comme responsable des institutions financières mondiales.

Becky Nichols travaille au sein d’Aberdeen depuis douze ans, dernièrement comme executive director strategic enablement , chargée du développement aux Amériques et de la supervision opérationnelle du Brésil. Elle a commencé sa carrière en 2004 comme consultante en investissement chez Mercer. Elle a rejoint Ignis Asset Management en 2010 pour gérer les relations avec les clients assureurs-vie, puis Standard Life Investments (fusionné avec Aberdeen) en 2014, en déménageant de Londres à New York. Elle a ensuite été spécialiste multi-actifs ( absolute return, solutions liability-aware ), puis responsable de la stratégie produit marchés cotés pour les Amériques. Elle est actuaire qualifiée, diplômée de Warwick en mathématiques et économie.

L'Agefi