Aberdeen recrute un nouveau responsable des actions chez APG

Aberdeen vient de recruter Herman Bots pour diriger sa franchise actions internationales de 53 milliards d’euros. L’intéressé vient d’APG, le fonds de pension néerlandais, où il a passé dix-sept ans. Il était managing director actions d’APG AM, où il a travaillé avec Peter Branner , l’actuel directeur des investissements (CIO) d’Aberdeen.

Entre 2011 et 2022, Herman Bots était responsable des actions des marchés développés en gestion active. En 2022, il s’est installé à New York pour créer de nouvelles équipes d’investissement, puis en 2023 il est devenu managing director des actions mondiales.

Herman Bots sera rattaché au directeur des investissements d’Aberdeen, Peter Branner, avec lequel il a travaillé chez APG, et sera basé à Londres.

Parallèlement, Devan Kaloo, qui dirigeait jusqu'à présent la franchise actions chez Aberdeen, va se recentrer sur ce qu’il aime le plus : la gestion de portefeuilles actions sur les marchés émergents, où il a débuté sa carrière chez Aberdeen il y a 26 ans. Il souhaite également consacrer davantage de temps à d’autres centres d’intérêt en dehors du travail.

Alors que Herman Bots s’apprête à rejoindre le groupe en juillet, Aberdeen Investments promeut également Nick Robinson au poste de responsable des actions mondiales des marchés émergents, après avoir exercé les fonctions de directeur adjoint de l'équipe. L’intéressé travaille chez Aberdeen Investments depuis 25 ans, dont 18 ans au sein des actions des marchés émergents mondiaux.

Par ailleurs, l'équipe de direction des actions et les gérants de portefeuille restent en place et inchangés, notamment Ben Ritchie (responsable des actions des marchés développés), Pruksa Iamthongthong (responsable des actions en Asie-Pacifique) et Andrew Paisley (responsable des petites capitalisations).