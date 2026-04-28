Aberdeen pénalisé par le contexte géopolitique et des sorties nettes

À l’image de ses homologues britanniques , Aberdeen n’a pas échappé au recul de l’appétit des investisseurs pour le risque en mars, sur fond de guerre au Moyen-Orient : «Nous avons continué à mettre en œuvre notre stratégie au premier trimestre, malgré un contexte marqué par une incertitude géopolitique et boursière accrue» , assure Jason Windsor, directeur général.

Dans un communiqué publié le 22 avril, le gestionnaire d’actifs britannique a dévoilé des encours gérés et administrés de 547,7 milliards de livres sterling à fin mars 2026, contre 556 milliards de livres sterling à fin 2025.

Cette chute des actifs sous gestion est justifiée par les mouvements défavorables des marchés du au contexte géopolitique (-4,3 milliards de livres) et d’une décollecte nette pour les activités de gestion d’actifs à hauteur de 2,9 milliards de livres sterling. Des sorties nettes qui se sont notamment concentrées dans la division Institutional & Retail Wealth avec 4,6 milliards de livres sterling de retraits.

Des flux importants attendus

Les actions à faible marge ont été les plus pénalisées avec 4 milliards de livres sterling de pertes d’actifs tandis que les titres à revenu fixe et les actifs immobiliers ont respectivement engrangé 300 millions et 100 millions de livres sterling de souscriptions nettes.

En revanche, la société de gestion d’origine écossaise se montre positive pour les flux du deuxième trimestre avec l’obtention de deux nouveaux mandats. Le premier serait un mandat de conseil d’environ 1,2 milliard de livres sterling dans le domaine des actifs réels et le second serait axé sur le crédit pour 1 milliard de livres sterling.

Aberdeen s’attend également à bénéficier de flux importants vers son fonds actions lié aux marchés émergents dans le courant de l’année. Toutefois, les encours gérés pour le segment ont reculé de 390,4 milliards à 383,4 milliards de livres sterling au premier trimestre.

Un nouveau directeur général

Dans les autres divisions, le gestionnaire d’actifs se satisfait des performances de sa plateforme d’investissement en ligne Interactive investor. Cette dernière a amassé 3 milliards de livres sterling tout en augmentant son nombre total de clients de 14% sur un an.

Pour son activité de conseil, la société a concédé 600 millions de livres sterling de sorties nettes. En mars dernier, la nomination de Rich Denning au poste de directeur général du pôle a été annoncée. Avec sa prise de fonction en mai prochain, il sera chargé d’améliorer la croissance du segment ainsi que le service. Pour cela, l’entreprise poursuit le rapatriement en interne des équipes de services clés afin de rationaliser l’expérience client.

Dans sa publication, Aberdeen se montre «fermement engagé» à atteindre ses objectifs pour l’exercice 2026 . La société de gestion vise toujours un résultat d’exploitation ajusté d’au moins 300 millions de livres sterling et une génération nette de capital d’environ 300 millions de livres sterling.

Après avoir dépassé les objectifs de son plan de transformation lancé début 2024 , le gestionnaire d’actifs écossais se montre positif avec la dynamique de la plateforme Interactive investor et «des vents favorables structurels sur le marché britannique de la gestion de patrimoine» . Aberdeen estime d’ailleurs que ses encours gérés et administrés s’élèvent désormais à 573 milliards de livres sterling à la clôture du marché du 17 avril dernier. Une forte hausse qui s’explique par une reprise des marchés financiers.

Bastien Boname