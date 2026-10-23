Aberdeen dévoile un fonds dédié aux actions des marchés émergents

(Zonebourse.com) - Aberdeen Investments (Aberdeen) annonce le lancement du fonds abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Enhanced Index Fund, dédié aux actions des marchés émergents. Il vient compléter la gamme Enhanced Index développée par Aberdeen au sein de sa SICAV luxembourgeoise lancée en janvier 2026.

Le fonds vise à générer une croissance à long terme en investissant dans les actions émergentes, tout en cherchant à surperformer l'indice MSCI Emerging Markets 10/40, avant frais, sur des périodes glissantes de cinq ans. Les frais courants (OCF) devraient s'élever à environ 0,66%.

Le fonds est disponible à la commercialisation en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse.

Les stratégies "Enhanced Index" associent gestion active et gestion indicielle. Fondées sur une approche quantitative et l'analyse des données, elles visent à offrir une exposition diversifiée aux principaux marchés actions tout en cherchant à générer une surperformance par rapport à leur indice de référence.

Ce lancement intervient dans un contexte de regain d'intérêt pour les actions émergentes. Au 30 juin 2026, l'indice MSCI Emerging Markets affichait une performance de 22,6% depuis le début de l'année, surpassant à la fois le MSCI ACWI ( 10,4%) et le S&P 500 ( 9,6%).

Cette demande des investisseurs a notamment été soutenue par les préoccupations liées à la concentration du marché américain et à la domination du secteur technologique, ainsi que par des valorisations attractives, des fondamentaux économiques résilients et la poursuite des investissements en capital dans les économies émergentes.

Au 30 juin 2026, l'équipe Quantitative d'Aberdeen gérait 147 milliards d'euros d'actifs sous gestion (AUM) au sein de l'activité d'investissement du groupe.

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