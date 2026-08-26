Abercrombie s'envole après avoir relevé ses perspectives

Le titre Abercrombie & Fitch bondissait de 26% mercredi matin à la Bourse de New York alors que la chaîne de vêtements a revu à la hausse ses objectifs annuels après avoir enregistré des ventes record sur le trimestre écoulé.

Un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture de Wall Street, l'action grimpait de 30% à 141,6 dollars alors que le S&P 500 avançait de 0,1%.

La griffe américaine, très populaire auprès des adolescents et des jeunes adultes pour ses vêtements décontractés, a dévoilé ce matin des résultats trimestriels supérieurs aux attentes en dépit de pressions économiques marquées par un renchérissement de ses coûts et de fortes promotions dans le secteur.

Le groupe basé dans l'Ohio, qui outre sa marque éponyme détient également l'enseigne Hollister, dit avoir aligné un 15ème trimestre de croissance consécutif avec un chiffre d'affaires qui a progressé de 5% pour atteindre un plus haut historique de 1,3 milliard de dollars.

L'Asie en moteur de croissance

La région Amérique affiche une croissance de 5%, l'Asie-Pacifique a grimpé de 19% tandis que la zone Europe/Moyen-Orient/Afrique s'est accrue de 2%.

Sur les trois mois au 1er août, les ventes à magasins comparables ressortent cependant stables.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) s'est établi à 4,17 dollars en données ajustées, contre 2,32 dollars un an plus tôt et contre un consensus de 1,97 dollar.

L'entreprise, qui exploite 850 magasins dans le monde, s'est également montrée plus optimiste pour l'exercice 2025/2026, un élément à l'origine du bond de son action.

Des objectifs revus à la hausse

Abercrombie déclare désormais tabler sur un BPA compris entre 13,10 et 13,60 dollars, contre une précédente estimation qui allait de 10,20 à 11 dollars.

La croissance de ses ventes est de son côté attendue autour de 5%, contre un intervalle compris entre 3% et 5% jusque-là.

A titre de comparaison, le marché américain de l'habillement progresse de 2% à 3% par an.

"Ce potentiel de croissance n'est pas encore intégré dans le cours de l'action, avec un PER qui s'établit actuellement à 9x, alors qu'il devrait plutôt tendre vers 11x", estime un analyste.