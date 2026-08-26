Abercrombie revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année grâce à une forte demande dans le secteur de l'habillement ; son cours de bourse s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prévisions de bénéfice par action (BPA) annuel sont revues à la hausse, entre 13,10 $ et 13,60 $

* Le bénéfice par action trimestriel s'établit à 4,17 $, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,99 $

* Le cours de l’action progresse de 22 % en début de séance

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8, modification du premier paragraphe et du titre) par Angela Christy M

Abercrombie & Fitch ANF.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices pour l’ensemble de l’exercice, la demande soutenue pour ses marques de prêt-à-porter, emmenée par sa marque éponyme Abercrombie, ayant fait grimper le cours de l’action du distributeur de plus de 22 % en début de séance.

La société, basée à New Albany, dans l’Ohio, a abordé la période cruciale des achats de la rentrée scolaire avec un élan positif chez Hollister, sa marque destinée aux adolescents, qui a toujours bénéficié des dépenses saisonnières.

Cette dynamique de la rentrée scolaire chez Hollister a continué de s’amplifier à la fin du deuxième trimestre, a déclaré la directrice générale Fran Horowitz lors d’une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats.

La société table désormais sur une croissance de 5 % de son chiffre d’affaires net sur l’ensemble de l’année, contre une prévision initiale comprise entre 3 % et 5 %.

Abercrombie & Fitch est confrontée à une concurrence acharnée de la part de concurrents tels qu’American Eagle Outfitters, Gap, Urban Outfitters et Zara, qui se disputent une clientèle similaire composée de jeunes consommateurs soucieux de la mode.

LA MARQUE ABERCROMBIE, MOTEUR DE LA CROISSANCE

La marque éponyme Abercrombie a été le principal moteur de la croissance de l’entreprise, soutenue par une augmentation des dépenses de ses clients fidèles et par une gamme de produits solide, a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData.

Les ventes ont dépassé les attentes grâce à l’amélioration des tendances chez Abercrombie et à l’atténuation de la pression dans la région EMEA chez Hollister, a déclaré Dana Telsey, analyste chez Telsey Advisory Group.

Le distributeur a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel par action, les portant de 10,20 à 11,00 dollars par action à 13,10 à 13,60 dollars, après avoir bénéficié de remboursements de droits de douane au titre de l’International Emergency Economic Powers Act pour l’exercice fiscal.

La société, dont le cours de l'action a reculé de plus de 10 % depuis le début de l'année, a annoncé un bénéfice trimestriel par action de 4,17 dollars, dépassant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 1,99 dollar par action.

Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 1,27 milliard de dollars, soit légèrement au-dessus des prévisions des analystes qui tablaient sur 1,25 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes à périmètre constant dans les Amériques, son principal marché qui représente plus de la moitié de son chiffre d'affaires, ont progressé de 1 % au cours du trimestre, tandis que celles de la zone EMEA ont reculé de 4 %.