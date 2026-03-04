 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abercrombie livre des prévisions prudentes suite à un 4ème trimestre décevant
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 17:41

Abercrombie & Fitch a fait état mercredi des ventes à magasins constants bien en deçà des attentes au titre de son quatrième trimestre fiscal, une déception que la chaîne de vêtements à destination des jeunes a par ailleurs assortie de prévisions inférieures aux prévisions du marché. Le titre reculait de plus de 3% vers 17h45.

Le groupe américain indique avoir aligné une 13ème hausse consécutive de son chiffre d'affaires net, à tel point que celui a atteint un record à 1,67 milliard de dollars, sur les trois mois clos fin janvier, soit une hausse de 5% en données publiées.

Des ventes trimestrielles décevantes malgré un chiffre d'affaires record

L'enseigne basée dans l'Ohio précise toutefois que les ventes de ses magasins ouverts depuis au moins un an, c'est-à-dire à périmètre comparable, ont augmenté de seulement 1% sur la période, alors que les experts anticipaient une progression de 3%. Aux Etats-Unis, ses ventes à magasins comparables ont augmenté de 2%, mais elles ont reculé de 3% dans la région EMEA.

A la suite de ces annonces, le titre Abercrombie - qui sous-performait déjà Wall Street depuis le début de l'année - plongeait de près de 4,6% dans les premiers échanges. Son repli atteint désormais près de 5% depuis le 1er janvier.

Le bénéfice opérationnel du distributeur sur les trois mois clos au 31 janvier, le quatrième trimestre de l'exercice décalé 2025/2026, est ressorti à 236 millions de dollars, soit une marge de 14,1%, contre 256 millions ou 16,2% il y a un an.

Hors exceptionnels, le bénéfice par action s'établit à 3,68 dollars, alors que les analystes l'attendaient en moyenne à 3,57 dollars.

Des prévisions prudentes sur le court terme

Pour le trimestre en cours, Abercrombie & Fitch a déclaré attendre un chiffre d'affaires net en hausse de 1% à 3% alors que les analystes financiers attendaient jusqu'ici 4,7% selon le consensus.

Sa projection de marge, autour de 7%, se révèle elle aussi très inférieure à la prévision moyenne du marché, établie à 7,9%.

Bon nombre de professionnels s'attendaient cependant à ce que l'entreprise dévoile des perspectives prudentes au vu du ralentissement actuel de la consommation aux Etats-Unis.

"Toute la question va maintenant être de savoir si ces objectifs sont beaucoup trop conservateurs, ou non", commentent les équipes de Bernstein dans une note de réaction.

Cette déception est également compensée par des prévisions annuelles qui s'avèrent plutôt solides au final.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026/2027, la société dit viser un chiffre d'affaires net en hausse de 3% à 5%, en ligne avec le consensus de 4,2% établi par Wall Street, pour une marge d'exploitation vue entre 12% et 12,5%, à comparer avec une estimation moyenne de 11,9% pour le marché.

Prévu dans un intervalle de 10,20 à 11 dollars, le bénéfice par action (BPA) est lui aussi vu au-dessus du consensus fixé à 10,16 dollars pour l'exercice.

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
93,810 USD NYSE -5,50%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank