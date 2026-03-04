Abercrombie livre des prévisions prudentes suite à un 4ème trimestre décevant
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 17:41
Le groupe américain indique avoir aligné une 13ème hausse consécutive de son chiffre d'affaires net, à tel point que celui a atteint un record à 1,67 milliard de dollars, sur les trois mois clos fin janvier, soit une hausse de 5% en données publiées.
Des ventes trimestrielles décevantes malgré un chiffre d'affaires record
L'enseigne basée dans l'Ohio précise toutefois que les ventes de ses magasins ouverts depuis au moins un an, c'est-à-dire à périmètre comparable, ont augmenté de seulement 1% sur la période, alors que les experts anticipaient une progression de 3%. Aux Etats-Unis, ses ventes à magasins comparables ont augmenté de 2%, mais elles ont reculé de 3% dans la région EMEA.
A la suite de ces annonces, le titre Abercrombie - qui sous-performait déjà Wall Street depuis le début de l'année - plongeait de près de 4,6% dans les premiers échanges. Son repli atteint désormais près de 5% depuis le 1er janvier.
Le bénéfice opérationnel du distributeur sur les trois mois clos au 31 janvier, le quatrième trimestre de l'exercice décalé 2025/2026, est ressorti à 236 millions de dollars, soit une marge de 14,1%, contre 256 millions ou 16,2% il y a un an.
Hors exceptionnels, le bénéfice par action s'établit à 3,68 dollars, alors que les analystes l'attendaient en moyenne à 3,57 dollars.
Des prévisions prudentes sur le court terme
Pour le trimestre en cours, Abercrombie & Fitch a déclaré attendre un chiffre d'affaires net en hausse de 1% à 3% alors que les analystes financiers attendaient jusqu'ici 4,7% selon le consensus.
Sa projection de marge, autour de 7%, se révèle elle aussi très inférieure à la prévision moyenne du marché, établie à 7,9%.
Bon nombre de professionnels s'attendaient cependant à ce que l'entreprise dévoile des perspectives prudentes au vu du ralentissement actuel de la consommation aux Etats-Unis.
"Toute la question va maintenant être de savoir si ces objectifs sont beaucoup trop conservateurs, ou non", commentent les équipes de Bernstein dans une note de réaction.
Cette déception est également compensée par des prévisions annuelles qui s'avèrent plutôt solides au final.
Pour l'ensemble de l'exercice 2026/2027, la société dit viser un chiffre d'affaires net en hausse de 3% à 5%, en ligne avec le consensus de 4,2% établi par Wall Street, pour une marge d'exploitation vue entre 12% et 12,5%, à comparer avec une estimation moyenne de 11,9% pour le marché.
Prévu dans un intervalle de 10,20 à 11 dollars, le bénéfice par action (BPA) est lui aussi vu au-dessus du consensus fixé à 10,16 dollars pour l'exercice.
Valeurs associées
|93,810 USD
|NYSE
|-5,50%
A lire aussi
-
Le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, reconsidère le sort de la nouvelle technologie de fabrication du fabricant de puces, selon le directeur financier
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Le directeur général d'Intel INTC.O Lip-Bu ... Lire la suite
-
Moyen-Orient: les Bourses tentent un rebond après deux séances dans le rouge, accalmie sur le gaz et le pétrole
Les Bourses mondiales amorcent un rebond mercredi sur fond d'accalmie des prix de l'énergie, qui apaise momentanément les craintes inflationnistes, mais elles restent attentives sur l'évolution de la guerre au Moyen-Orient. "Les investisseurs fondent beaucoup d'espoirs ... Lire la suite
-
Nouvelle poussée de fièvre autour du futur avion de combat européen Scaf: Dassault a accusé mercredi Airbus de le torpiller au moment où les dirigeants français et allemand hésitent à trancher entre le maintien du projet en l'état ou l'option à deux avions. "Airbus ... Lire la suite
-
L'activité du secteur des services aux États-Unis a atteint en février son plus haut niveau depuis plus de trois ans et demi, grâce à une forte demande, ce qui conforte les espoirs d'une accélération de la croissance économique au cours de ce trimestre. Cependant, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer