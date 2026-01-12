Abercrombie & Fitch revoit à la baisse ses prévisions de croissance annuelle des ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Abercrombie & Fitch ANF.N a revu à la baisse ses prévisions de croissance des ventes nettes annuelles lundi, ce qui a fait chuter les actions de 16% dans les échanges de pré-marché.
La société s'attend à une croissance des ventes nettes annuelles d'au moins 6 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 6 à 7 %.
