 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abercrombie & Fitch revoit à la baisse ses prévisions de croissance annuelle des ventes
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abercrombie & Fitch ANF.N a revu à la baisse ses prévisions de croissance des ventes nettes annuelles lundi, ce qui a fait chuter les actions de 16% dans les échanges de pré-marché.

La société s'attend à une croissance des ventes nettes annuelles d'au moins 6 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 6 à 7 %.

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
124,895 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank