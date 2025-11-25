 Aller au contenu principal
Abercrombie & Fitch relève le bas de sa fourchette de prévisions de bénéfices en raison d'une forte demande
25/11/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Abercrombie & Fitch ANF.N a relevé mardi le bas de sa prévision de bénéfice annuel, pariant sur une forte demande pour ses robes, jeans et vestes Hollister, les acheteurs s'arrachant les vêtements à la mode à des rabais plus importants lors des promotions de début de vacances.

La société prévoit un bénéfice net par action pour l'exercice 2025 compris entre 10,20 et 10,50 dollars, contre une prévision précédente de 10,00 à 10,50 dollars.

