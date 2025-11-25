Abercrombie & Fitch plus optimiste sur ses prévisions annuelles avec la demande pour Hollister

Abercrombie & Fitch au Woodbury Common Premium Outlets à Central Valley, New York

Abercrombie & Fitch s'est montré plus optimiste mardi sur ses prévisions de bénéfice et de ventes annuels, misant sur une forte demande pour sa marque Hollister alors que la période cruciale des fêtes de fin d'année approche.

Le groupe a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice net par action pour l'exercice 2025 se situe entre 10,20 et 10,50 dollars (8,84 et 9,10 euros), le point médian de cette fourchette étant plus élevé que la fourchette précédente de 10,00 à 10,50 dollars.

Il s'attend également à ce que les ventes nettes annuelles augmentent de 6% à 7%, contre une hausse de 5% à 7% prévue auparavant.

Pour le quatrième trimestre, Abercrombie & Fitch prévoit une croissance des ventes de 4 à 6% et un bénéfice de 3,40 à 3,70 dollars par action.

Les ventes nettes d'Abercrombie ont augmenté de 7% pour atteindre 1,29 milliard de dollars pour le trimestre clos le 1er novembre. Les analystes attendaient en moyenne 1,28 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sa marque Hollister a enregistré une croissance de 15% de son chiffre d'affaires à périmètre constant au troisième trimestre, grâce à l'arrivée de la saison d'automne et aux bons résultats obtenus lors des périodes de soldes. Hollister représente plus de la moitié des ventes totales d'Abercrombie & Fitch.

Le vendeur de vêtements a bénéficié d'une forte présence en ligne et de la résilience des dépenses des consommateurs aisés, malgré les incertitudes économiques plus générales liées aux droits de douane.

Des offres et des réductions attrayantes combinées à son partenariat avec la ligue de football américain NFL, ont également stimulé sa popularité.

Le titre du groupe a bondi de plus de 18% dans les échanges avant-Bourse.

(Rédigé par Prerna Bedi à Bangalore ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)