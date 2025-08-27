Abercrombie & Fitch: objectifs relevés pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 14:05









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Abercrombie & Fitch annonce relever ses objectifs annuels, visant désormais un BPA compris entre 10 et 10,50 dollars, à comparer à une fourchette cible qui allait de 9,50 à 10,50 dollars précédemment.



La chaine de vêtements resserre aussi en hausse ses prévisions de marge opérationnelle à entre 13 et 13,5% (et non plus de 12,5 à 13,5%), et remonte celles de croissance des ventes à entre 5 et 7% (et non plus de 3 à 6%).



Sur son deuxième trimestre, Abercrombie & Fitch a engrangé un BPA ajusté de 2,32 dollars et une marge opérationnelle de 13,9%, pour des ventes record à 1,21 milliard de dollars, en croissance de 7% (+3% en comparable).



Le groupe américain précise que ses marques Hollister ont connu leur meilleur deuxième trimestre de leur histoire, grâce à une croissance de 19%, alors que les marques Abercrombie ont connu un recul de 5%.





