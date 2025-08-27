 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 756,31
+0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abercrombie & Fitch: objectifs relevés pour l'exercice
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 14:05

(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Abercrombie & Fitch annonce relever ses objectifs annuels, visant désormais un BPA compris entre 10 et 10,50 dollars, à comparer à une fourchette cible qui allait de 9,50 à 10,50 dollars précédemment.

La chaine de vêtements resserre aussi en hausse ses prévisions de marge opérationnelle à entre 13 et 13,5% (et non plus de 12,5 à 13,5%), et remonte celles de croissance des ventes à entre 5 et 7% (et non plus de 3 à 6%).

Sur son deuxième trimestre, Abercrombie & Fitch a engrangé un BPA ajusté de 2,32 dollars et une marge opérationnelle de 13,9%, pour des ventes record à 1,21 milliard de dollars, en croissance de 7% (+3% en comparable).

Le groupe américain précise que ses marques Hollister ont connu leur meilleur deuxième trimestre de leur histoire, grâce à une croissance de 19%, alors que les marques Abercrombie ont connu un recul de 5%.

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
96,740 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank