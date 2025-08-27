Abercrombie & Fitch: objectifs relevés pour l'exercice
La chaine de vêtements resserre aussi en hausse ses prévisions de marge opérationnelle à entre 13 et 13,5% (et non plus de 12,5 à 13,5%), et remonte celles de croissance des ventes à entre 5 et 7% (et non plus de 3 à 6%).
Sur son deuxième trimestre, Abercrombie & Fitch a engrangé un BPA ajusté de 2,32 dollars et une marge opérationnelle de 13,9%, pour des ventes record à 1,21 milliard de dollars, en croissance de 7% (+3% en comparable).
Le groupe américain précise que ses marques Hollister ont connu leur meilleur deuxième trimestre de leur histoire, grâce à une croissance de 19%, alors que les marques Abercrombie ont connu un recul de 5%.
