Abercrombie et Birkenstock prévoient de faibles ventes trimestrielles en raison de la faible demande pour les fêtes de fin d'année

Les détaillants de vêtements et de chaussures, d'Abercrombie & Fitch ANF.N à Birkenstock

BIRK.N , ont annoncé un trimestre plus calme pour les fêtes de fin d'année lundi, les consommateurs soucieux de leur budget ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires, ce qui a pesé sur les ventes.

Les actions d'Abercrombie ont chuté de 15 % dans les échanges de pré-marché après que la société a abaissé ses perspectives de ventes annuelles. American Eagle et Urban Outfitters ont glissé d'environ 8 %.

L'inflation et les effets économiques persistants des politiques commerciales du président Trump ont rendu les acheteurs prudents, limitant la croissance des ventes pendant les fêtes.

Les données d'Adobe Analytics de la semaine dernière ont montré que les dépenses pour les fêtes en ligne aux États-Unis ont ralenti au cours de la saison 2025.

Abercrombie prévoit maintenant une croissance annuelle des ventes d'au moins 6 %, en baisse par rapport à ses perspectives antérieures de croissance dans la fourchette de 6 % à 7 %.

Les actions de Birkenstock ont chuté d'environ 3 % après que la société a prévu un chiffre d'affaires de 402 millions d'euros (470,06 millions de dollars) pour le premier trimestre se terminant le 31 décembre 2025. Ce chiffre est inférieur aux attentes de 403,3 millions d'euros, selon les données compilées par LSEG.

Les activités commerciales de la société ont été entravées par les droits de douane américains sur l'UE, qui nuisent aux acheteurs confrontés à des prix plus élevés sur les produits importés.

Lululemon LULU.O , cependant, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ventes et les bénéfices du trimestre des fêtes de fin d'année se situent dans le haut de la fourchette de ses prévisions antérieures, signalant un rebond pour le fabricant canadien de vêtements d'athlétisme.

(1 dollar = 0,8556 euro)