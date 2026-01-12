Abercrombie et American Eagle en baisse, les détaillants de vêtements prévoient des ventes en demi-teinte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 janvier - ** Les actions d'Abercrombie & Fitch ANF.N ont baissé d'environ 17%, celles d'American Eagle Outfitters AEO.N ont baissé d'environ 8% ** ANF, AEO et d'autres détaillants de vêtements signalent un trimestre des fêtes plus faible car les acheteurs soucieux de leur budget réduisent leurs dépenses discrétionnaires ** Le thème du comportement de recherche de valeur a été pleinement mis en évidence dans la série d'annonces préliminaires de ce matin, déclare Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge

** ANF modère ses prévisions de croissance annuelle des ventes nettes et des bénéfices

** Les ventes nettes devraient augmenter d'au moins 6 %, alors que la prévision précédente était de 6 à 7 % ** ANF s'apprête à vivre sa pire journée depuis le 24 mai 2022, si les pertes se maintiennent

** AEO maintient ses ventes comparables au 4ème trimestre dans une fourchette de 8% à 9%

** Les actions d'autres détaillants de vêtements sont en baisse: Under Armour UAA.N en baisse d'environ 2%, Gap GAP.N et VF Corp VFC.N en baisse d'environ 3%

** Les actions de la chaîne de grands magasins Macy's M.N ont chuté de 6,7%; le distributeur discount Five Below FIVE.O a baissé d'environ 1%

** ANF en baisse de ~16%, AEO en hausse de ~58% en 2025