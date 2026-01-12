 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abercrombie et American Eagle en baisse, les détaillants de vêtements prévoient des ventes en demi-teinte
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 17:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 janvier - ** Les actions d'Abercrombie & Fitch ANF.N ont baissé d'environ 17%, celles d'American Eagle Outfitters AEO.N ont baissé d'environ 8% ** ANF, AEO et d'autres détaillants de vêtements signalent un trimestre des fêtes plus faible car les acheteurs soucieux de leur budget réduisent leurs dépenses discrétionnaires ** Le thème du comportement de recherche de valeur a été pleinement mis en évidence dans la série d'annonces préliminaires de ce matin, déclare Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge

** ANF modère ses prévisions de croissance annuelle des ventes nettes et des bénéfices

** Les ventes nettes devraient augmenter d'au moins 6 %, alors que la prévision précédente était de 6 à 7 % ** ANF s'apprête à vivre sa pire journée depuis le 24 mai 2022, si les pertes se maintiennent

** AEO maintient ses ventes comparables au 4ème trimestre dans une fourchette de 8% à 9%

** Les actions d'autres détaillants de vêtements sont en baisse: Under Armour UAA.N en baisse d'environ 2%, Gap GAP.N et VF Corp VFC.N en baisse d'environ 3%

** Les actions de la chaîne de grands magasins Macy's M.N ont chuté de 6,7%; le distributeur discount Five Below FIVE.O a baissé d'environ 1%

** ANF en baisse de ~16%, AEO en hausse de ~58% en 2025

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
104,720 USD NYSE -16,15%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
25,235 USD NYSE -5,87%
FIVE BELOW
197,7000 USD NASDAQ +1,09%
MACY'S
21,920 USD NYSE -5,39%
UNDER ARMOUR RG-A
5,644 USD NYSE -0,02%
VF
19,505 USD NYSE -1,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )
    Bercy dément toute sollicitation d'Eli Lilly après une rumeur de rachat d'Abivax
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.01.2026 17:38 

    Le ministère de l'Economie a affirmé lundi n'avoir reçu "aucune demande" d'autorisation préalable d'investissement étranger de la part du groupe pharmaceutique américain Eli Lilly concernant la biotech française Abivax , démentant un article de La Lettre. "Aucune ... Lire la suite

  • Bernard Arnault à Paris, le 12 janvier 2026. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Bernard Arnault installé à l'Académie de sciences morales et politiques
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.01.2026 17:35 

    Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH , a été installé lundi à l'Académie des sciences morales et politiques Le milliardaire avait été élu en décembre 2024 au fauteuil numéro un de la section "Economie politique, statistique et finances" auparavant ... Lire la suite

  • ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Heineken annonce le départ surprise de son patron dans un contexte morose
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.01.2026 17:33 

    Le brasseur néerlandais Heineken a annoncé lundi le départ surprise de son patron, Dolf van den Brink, alors que l'entreprise fait face à un recul de ses ventes dans un contexte économique morose. "Après près de six ans à la tête de Heineken, durant lesquels il ... Lire la suite

  • Des seringues avec des aiguilles sont visibles devant un logo Moderna affiché sur cette illustration
    Moderna vise $1,9 md de CA en 2025, abaisse ses prévisions de coûts
    information fournie par Reuters 12.01.2026 17:20 

    par Patrick Wingrove Moderna a annoncé lundi prévoir un chiffre d'affaires d'environ 1,9 milliard de dollars (1,63 milliard d'euros) pour 2025, proche du haut de ‍sa fourchette prévisionnelle précédente de 1,6 à 2 milliards de dollars, mais bien en-deçà des niveaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank