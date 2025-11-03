 Aller au contenu principal
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abeo, Oeneo, Rubis...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 03/11/2025 à 17:32

(AOF) - Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs livrera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Hipay

La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Hopscotch

Le groupe de communication dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Oeneo

Le groupe spécialisé en tonnellerie et bouchage du vin présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Rubis

L'entreprise spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Transgene

La société de biotechnologie indiquera ses résultats du troisième trimestre.

Valeurs associées

ABEO
8,300 EUR Euronext Paris -2,35%
HIPAY GROUP
9,5200 EUR Euronext Paris +5,78%
HOPSCOTCH GRP
13,7000 EUR Euronext Paris +0,74%
OENEO
9,2400 EUR Euronext Paris 0,00%
RUBIS
31,6400 EUR Euronext Paris +0,51%
TRANSGENE
1,3600 EUR Euronext Paris +1,49%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

