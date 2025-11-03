Abeo, Oeneo, Rubis...l'agenda société France du jour

(AOF) - Abeo
Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs livrera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Hipay
La fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Hopscotch
Le groupe de communication dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Oeneo
Le groupe spécialisé en tonnellerie et bouchage du vin présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.
L'entreprise spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.
Transgene
La société de biotechnologie indiquera ses résultats du troisième trimestre.
